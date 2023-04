Nuovo anno scolastico al via il 15 settembre

Dopo le vacanze estive il ritorno sui banchi è fissato per venerdì 15 settembre mentre il termine delle lezioni sarà giovedì 6 giugno 2024. Lo ha stabilito la Regione Emilia-Romagna. Le date riguardano sia le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie), sia quelle del secondo ciclo (superiori) e formazione (IeFP). Mentre le lezioni saranno sospese nella giornata del 2 novembre 2023 per la commemorazione dei defunti, per le vacanze di Natale dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 e per quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024.