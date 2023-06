Nuovo arresto per il pittore Frongia È accusato di truffa in Francia

di Francesca Chilloni

Una sensibilità artistica e delle capacità pittoriche incredibili, che avrebbe messo a frutto per amore dell’Arte… della truffa. Arrestato il pittore reggiano Pasquale Frongia, per tutti Lino, 65 anni, accusato di aver realizzato dipinti falsi degli Antichi Maestri (soprattutto del Rinascimento) per conto del critico d’arte Giuliano Ruffini, anch’egli emiliano, a sua volta arrestato ed estradato in Francia nel dicembre scorso.

Sono stati i carabinieri di Montecchio con i colleghi del nucleo investigativo a prelevare Lino Frongia ieri mattina dalla sua abitazione, dando così esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale Giudiziario di Parigi.

Frongia è accusato in Francia dei reati di truffa e riciclaggio. Al termine delle formalità in caserma, l’artista è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria; potrebbe essere a sua volta estradato. Per questa vicenda, contro Frongia già nel 2019 era stato spiccato un mandato di arresto europeo, poi eseguito dai carabinieri. Allora, dopo un’udienza in Corte d’Appello a Bologna, l’uomo era stato liberato perché il giudice non aveva ravvisato per lui le esigenze cautelari. Quando pochi mesi fa venne arrestato Ruffini, i giornali inglesi - riferendosi all’antagonista di Sherlock Holmes - soprannominarono Frongia il "Moriarty dei falsari"; il critico era riuscito a piazzare numerose opere contraffatte e mettere a segno quello che è stato definito il "raggiro del secolo": un falso dipinto del Parmigianino venduto da Sotheby’s per 700mila sterline prima di essere esposto al Metropolitan Museum di New York.

Solo l’analisi dei pigmenti colorati riuscì ad individuare delle micro-tracce di sostanze chimiche incompatibili con la presunta età dell’opera. Il talento nell’arte figurativa di Lino Frongia è incredibile, così come la sua cura dei dettagli, dalle miscele dei colori all’uso di tecniche antiche. Ora è da provare che ci sia lui dietro al gigantesco giro d’affari: se così fosse, nel mondo dell’Arte si dice che meglio di lui c’è stato stato solo Han van Meegeren, l’olandese che fu capace di ingannare con stupende "sole" critici, pittori, collezionisti e addirittura il coltissimo nazista Hermann Göring, vicecancelliere del Terzo Reich, piazzandogli in modo spudorato un falso Vermeer.