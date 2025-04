Nuovo asfalto a Sorbolo

Quel tratto di strada è da anni contestato per il traffico intenso e per disagi che si ripetono periodicamente anche a causa di problemi dovuti a passaggi a livello bloccati e incidenti vari. Si tratta dell’ex Statale 62 tra Brescello e la provincia di Parma. Ma in questi giorni si sta lavorando almeno per rendere migliore l’asfalto, con un intervento di manutenzione in corso all’altezza della rotatoria di Sorbolo Levante di Brescello, sull’arteria viaria che collega a Poviglio.

Questi lavori, frutto di un accordo tra il Comune di Brescello e la Provincia di Reggio, sono in fase di completamento e vanno a unirsi alle manutenzioni già eseguiti in Strada della Cisa, in direzione Parma e Brescello. Ovviamente la presenza del cantiere prevede qualche disagio alla viabilità, con possibili incolonnamenti nelle ore di punta.