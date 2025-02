Nuovo assessore ai lavori pubblici. Dario Ibattici entra nella giunta

Si è insediato giovedì, con il primo incontro formale di giunta, il nuovo assessore a lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata a San Martino in Rio. Si tratta di Dario Ibattici, che sostituisce Valerio Bizzarri, dimessosi a inizio dicembre per motivi professionali. Dario Ibattici, 64 anni, geometra, ha già avuto ruoli istituzionali, essendo stato assessore a Correggio dal 1992 al 2002. "Ringrazio Ibattici per essersi messo a disposizione del nostro Comune. Sono certo che la sua esperienza professionale e amministrativa sarà preziosa per la nostra comunità. I progetti da portare a compimento sono strategici per crescita e sviluppo nel nostro paese. Con questo nuovo ingresso, insieme agli altri assessori, continueremo a lavorare per consegnare ai sammartinesi, alla fine del nostro mandato, un paese rinnovato", ha dichiarato il sindaco Paolo Fuccio.