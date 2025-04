Nuovo bando per riaprire il ’Bicittà’

Il Comune di Reggio prova a far “risorgere” il “Bicittà”, cioè la struttura di via Cecati per il noleggio, deposito e la manutenzione delle biciclette costruita nel 1998, che ha chiuso per l’ultima volta la saracinesca alla fine del settembre del 2020. Dopo la gara andata deserta a novembre dell’anno scorso, l’amministrazione ha infatti proposto un nuovo bando per la concessione del servizio per 8 anni (il periodo di inizio indicativo è il prossimo 1 giugno) per un valore complessivo di 302mila euro totali. Il criterio per l’affidamento del servizio è quello dell’offerta economica più vantaggiosa e, al soggetto che si aggiudicherà il bando, verrà riconosciuto un canone annuo di 15mila euro.

La storia dello spazio è alquanto travagliata. Cinque anni fa era stato chiuso per decisione dell’amministrazione di ristrutturale i locali, approfittando del fatto che la convenzione con il gestore dell’epoca – la cooperativa Camelot – era scaduta. I lavori, costati 150mila euro, si sono conclusi alla fine dell’estate del 2021 e, tra l’altro, hanno portato a 160 la capienza delle bici ospitabili tramite l’aggiunta di una gabbia metallica. Da allora però tutto è rimasto vuoto.

Alla fine di ottobre dell’anno scorso il Comune ha indetto il bando per assegnare il servizio. Alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande (22 novembre 2024) è risultata essersi fatta avanti solo la società “Bicibox”, che gestisce uno spazio analogo di riparazione e custodia delle bici in zona stazione. Il 9 gennaio scorso, esaminata la documentazione presentata dall’unica offerente, è però emerso un vizio che ha portato alla sua esclusione.