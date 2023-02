Nuovo braccio di ferro per l’allevamento di suini

Stato di "allerta" per il Comitato Aria Pulita di Cadelbosco Sopra, ancora una volta sulla situazione dell’allevamento suinicolo Biopig, conosciuto come "Le Fontanelle", già al centro di polemiche per inquinamento ambientale denununciato da cittadini e autorità. L’azienda agricola ha chiesto l’autorizzazione per la presenza di dodicimila capi nella struttura suinicola. Gli verrebbe invece concesso un massimo di settemila capi, con l’applicazione di accorgimenti tecnici, tra cui un impianto biogas, per l’abbattimento di una parte delle sostanze inquinanti. "Ma alla richiesta di riammodernamento delle stalle da cui proviene una consistente parte degli inquinanti – dicono dal Comitato Aria Pulita presieduto da Claudio Giacca – l’azienda ha opposto un rifiuto, sostenendo che l’investimento sarebbe antieconomico alle condizioni fissate dalle autorità. Dobbiamo dedurre che gli interessi economici dell’azienda sono superiori alla salute della popolazione? Sarebbe assolutamente inaccettabile. Ricordiamo, infatti, l’esistenza di prove che le emissioni di ammoniaca costituiscono una grave minaccia per la salute. L’ammoniaca contribuisce infatti alla formazione del particolato secondario, in grado di provocare oppure di aggravare malattie cardiovascolari, malattie polmonari, infarti, aritmie e tumori. La contrarietà della locale amministrazione comunale alla richiesta di aumento di animali la riteniamo una nota positiva. E chiediamo con forza alla Regione di unirsi a questa posizione. Con il Comune stiamo operando per scongiurare l’ampliamento".

Antonio Lecci