Nuovo caso a Piacenza, scattano gli abbattimenti

Torna l’allarme peste suina in Emilia-Romagna. Un nuovo caso di Psa è stato registrato a Vigolzone, nel Piacentino, nelle carcasse di suini morti in un allevamento da riproduzione. Come informa la Regione l’analisi virologica sulle carcasse, dopo il conferimento del veterinario aziendale alla sezione di Parma dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, è stata condotta dalla sede centrale di Brescia dello stesso Istituto e l’esito positivo è stato confermato dal Centro di referenza nazionale dell’Istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche.

In base al Regolamento europeo, sottolinea sempre viale Aldo Moro, è previsto che negli allevamenti con casi confermati di peste suina africana siano abbattuti tutti i suini presenti e, in base a una valutazione del rischio, che la misura possa essere estesa anche ad allevamenti che hanno avuto contatti con il positivo.

"L’attenzione della Regione è massima – commentano gli assessori regionali Massimo Fabi (Politiche per la salute) e Alessio Mammi (Agricoltura, Agroalimentare, Caccia, foto) – per questo appena confermato il nuovo caso è partita immediatamente la profilassi prevista, con l’obiettivo di isolare la diffusione del virus".