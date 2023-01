Nuovo cedimento del tubo dell’acqua, disagi a Mandriolo

Più complicati del previsto i lavori di riparazione della tubazione idrica che ha manifestato dei problemi nella mattinata di sabato, in località Mandriolo, tra Correggio e Rio Saliceto, rendendo necessario un intervento tecnico urgente che ha prodotto l’interruzione dell’erogazione del servizio idrico in una vasta zona tra Rio Saliceto, Correggio e verso San Martino in Rio.

I lavori, secondo le prime previsioni, dovevano concludersi entro la serata di sabato. Ma quando nella notte è stata ridata pressione, il tubo principale ha manifestato un altro cedimento. Ed è stato necessario proseguire i lavori, pure nella giornata di ieri. Questo ha allungato il disagio di numerosi cittadini, ma anche di esercizi pubblici che utilizzano l’acqua per la loro attività. Diverse zone già ieri mattina sono state raggiunte dal servizio, ma con un evidente calo di pressione e difficoltà a raggiungere i piani alti nelle abitazioni e utenze varie in alcuni quartieri.

Il cedimento improvviso ha riguardato una tubazione da 250 mm. Ma per la difficoltà di operare nel luogo della rottura ha allungato i tempi di interventi dei tecnici. Ieri il servizio idrico è rimasto interrotto a Mandriolo, con cali di pressione nelle zone limitrofe. Entro la serata di ieri era prevista la riattivazione dell’erogazione idrica.