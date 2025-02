Nuovo Centro Delfino, dite la vostra

Da tempo si parla del progetto del Nuovo Centro Delfino, che in centro a Rio Saliceto è destinato a mettere a disposizione importanti spazi per la comunità. Nell’ambito di questa iniziativa si inserire anche un intervento significativo sulla palazzina sede della polizia locale, in via XX Settembre. Il progetto prevede anche un’area per l’alloggio di operatori di servizi pubblici. In tal senso l’amministrazione comunale riese chiede un confronto ai cittadini, accogliendo proposte e suggerimenti sul progetto. Per questo è stato predisposto un questionario (https://t.ly/4bh_K) per raccogliere il contributo della gente su un progetto destinato alla candidatura al Bando Rigenerazione Urbana della Regione Emilia-Romagna.

L’intervento vuole trasformare la palazzina in una struttura multifunzionale: al piano terra una sede rinnovata per la polizia locale, al piano superiore una residenza pubblica comunale con soluzioni di alloggi condiviso – shared-living, co-housing – in locazione per periodo medio-brevi destinata a professioni essenziali per il territorio, quali insegnanti, forze dell’ordine, personale sociosanitario. Il progetto prevede anche la riqualificazione dello spazio pubblico antistante l’edificio, per l’attraversamento pedonale che collega al centro culturale Biagini. Ma per redigere il progetto, il Comune di Rio Saliceto chiede anche un contribuito ai cittadini per realizzare soluzioni che rispecchino le reali esigenze della popolazione, così come è in atto per il Nuovo Centro Delfino.

Antonio Lecci