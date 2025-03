Nuovo centro islamico, è polemica. Il sindaco: "Non sarà una moschea"

Fa discutere a Casalgrande l’operazione di ristrutturazione di un capannone di proprietà dell’associazione islamica culturale ‘El Nour’. Il centro islamico a Casalgrande da tempo è già presente in via Statale e il nuovo edificio è situato sempre nella stessa via del comune del comprensorio ceramico reggiano. "Siamo molto preoccupati per il trasferimento del centro in un capannone di 600 metri quadrati – dice una cittadina –. Abbiamo appreso, dal cartello del cantiere, che si tratta di lavori di ristrutturazione edilizia con cambio uso. Vogliamo pertanto delle risposte dal Comune di Casalgrande. Siamo contrari a una moschea. Il sindaco non ha ancora discusso della questione assieme agli abitanti di Casalgrande. Non siamo stati informati e vorremo spiegazioni per il futuro utilizzo di questo edificio". Il sindaco Giuseppe Daviddi, da noi interpellato dopo le polemiche sul nuovo centro islamico, precisa che l’associazione culturale ‘El Nour’ "ha acquistato questo immobile in via Statale nelle vicinanze di un supermercato: il termine moschea è improprio. L’uso è ammesso dal regolamento edilizio urbano. Non sono quindi preoccupato perché è tutto regolare. Tranquillizzo i cittadini e sono a disposizione di tutti per qualsiasi confronto con loro". Il sindaco Daviddi ricorda inoltre che l’associazione islamica culturale ‘El Nour’ "ha già una sede, presa in affitto, a Casalgrande non lontana dal capannone che utilizzeranno in futuro".

Anche Touchani Abdelkbir, presidente dell’associazione ‘El Nour’, assicura il rispetto di tutte le normative, annunciando che la nuova sede, non ancora ultimata, ospiterà un centro culturale polivalente. "Per l’intervento abbiamo presentato domanda ed è tutto regolare – evidenzia Touchani Abdelkbir –. Da tanti anni siamo presenti a Casalgrande con un nostro centro che sarà trasferito. Sarà un punto d’incontro e convivenza. Un luogo aperto a tutti. Non sarà un centro chiuso: la porta sarà infatti aperta a tutti. La nostra associazione collabora spesso con tante realtà locali. Ora dobbiamo concludere i lavori per realizzare poi il trasferimento. Speriamo di finire le opere entro la prossima estate: all’inaugurazione inviteremo tutte le autorità".

Matteo Barca