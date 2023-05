Nuovo colpo al centro sociale Foscato "Dopo tre giorni hanno spaccato ancora tutto"

Un nuovo furto con spaccata nella notte fra martedì e mercoledì

al Centro sociale Foscato. I malviventi si sono introdotti all’alba, intorno alle 5. Un colpo che arriva dopo soli tre giorni dalla spaccata precedente, sempre nello stesso posto.

"Hanno divelto la porta d’ingresso come hanno fatto con quella di accesso al salone, la scorsa domenica notte – spiega Alessandro Fontanesi –. Non paghi hanno divelto le due porte d’accesso al magazzino e rubato registratore di cassa, sfortunatamente per i ladri, era vuoto".

E aggiunge: "A distanza di soli tre giorni, un nuovo furto al Foscato, una cosa inconcepibile, perché dopo tre soli giorni nessuno si è preoccupato, nessuno ha controllato, nessuno ha prestato attenzione. Il Foscato è zona franca, abbandonata a sé stessa, come i suoi abitanti e come del resto anche altri quartieri di Reggio".