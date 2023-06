Nuovo Comandante della Polizia Locale della Bassa Reggiana, Francesco Crudo

E’ stato scelto il nuovo comandante della polizia locale della Bassa reggiana, con competenze sul territorio degli otto Comuni del distretto guastallese. Dopo le dimissioni di Alberto Sola, in carica da meno di un anno, ma ora destinato a un incarico in Regione, sono state avviate nuove selezioni che hanno portato alla scelta di Francesco Crudo (foto), che arriva dal comando di polizia locale del Comune di Modena, dove negli ultimi tempi si è occupato del coordinamento dell’Ufficio controllo di comunità. Vanta anche esperienza in materia di unità operativa complesse di polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile. Dunque, un esperto in tema di sicurezza, che avrà il comando di un corpo di polizia locale con diverse specialità. Già oggi è prevista la nomina formale, mentre l’insediamento dovrebbe avvenire nei prossimi giorni con l’avvicendamento all’attuale comando del corpo di polizia degli otto Comuni della Bassa.