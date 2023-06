Nuovo Conad a Correggio tra ambiente e occupazione

Correggio (Reggio Emilia), 7 giugno 2023 - Inaugurazione e apertura ufficiale, in mattinata, per il nuovo supermercato Conad Superstore di Correggio, nell’ambito del progetto di Conad Centro Nord. La cerimonia si è svolta alla presenza di un pubblico molto numeroso, curioso di vedere la nuova struttura in anteprima. Il nuovo punto vendita si trova in viale Vecchia Ferrovia, lungo la tangenziale correggese, dove sta sviluppandosi un nuovo centro commerciale che già comprende il Mc Donald e che presto avrà anche altri spazi con nuove attività commerciali, la parafarmacia, spazi per uffici e servizi. Il nuovo Conad, inaugurato a Correggio, si dispone su 2500 metri quadrati come area di vendita, sei casse tradizionali, una decina di casse self, un ampio parcheggio con 370 posti auto tra esterni e al coperto, nell'ambito di un progetto "green", amico dell'ambiente.. E non mancano neppure risvolti positivi sull’occupazione. Al nuovo Conad sono infatti occupate 67 persone, con 22 nuove assunzioni rispetto al passato. Al taglio del nastro presenti anche il sindaco Fabio Testi, i vertici di Conad Centro nord, oltre a don Giancarlo in rappresentanza della parrocchia, per la benedizione religiosa. Un investimento importante, quello del Conad a Correggio. Come hanno spiegato Marzio Ferrari, presidente della società Borgonovo che si è occupata dell’aspetto edilizio, e Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord. Gli stessi hanno pure ricordato come vengano potenziati i servizi, con l’aggiunta di un Pet Store nell’area di viale Vecchia Ferrovia.