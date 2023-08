Nuovo Conad a Ospizio, il M5s attacca: "Basta cemento"

"Basta cemento e supermercati. La città ha bisogno di polmoni verdi". Paola Soragni, consigliera comunale del M5s, mostra il pollice verso rispetto al progetto della costruzione di un nuovo Conad in via Emilia Ospizio. In passato i grillini avevano manifestato contrarietà anche all’apertura di un supermercato della stessa catena a Baragalla, inaugurato nel giugno 2022: un precedente che la stessa consigliera richiama. Il progetto di Ospizio risale a otto anni fa, quando Conad Centro Nord, nel marzo 2015, rilevò parte dell’area dove sorgeva la vecchia casa di riposo, abbattuta nel 2006. Nel novembre 2022 il Comune decise di avvisare la cooperativa di consumo dell’intenzione di riattivare l’iter per adottare la variante, dopo una sentenza del Consiglio di Stato in materia urbanistica a seguito di un ricorso presentato da altri soggetti (non legati al Conad e all’area Ospizio). Nella delibera di giunta del 27 luglio, emerge che il piano di riqualificazione urbana prevede di realizzare nell’area anche una biblioteca di quartiere, il polo territoriale sociale e una Casa della comunità, che riunirà in un unico edificio funzioni sanitarie, socio-assistenziali e culturali. Il soggetto attuatore (Conad) dovrà anche fornire 760 piante, il cui luogo di messa a dimora sarà da concordare. Inoltre sarà costruita una rotatoria tra la via Emilia e via Doberdò; saranno sistemati l’ambito dell’asse via Emilia e il marciapiede di via Primo maggio e verrà installata una rete metallica al confine verso il campo da calcio. Da Soragni emergono critiche che marcano una grande distanza tra Pd e M5s, in vista delle Amministrative, in barba a eventuali ipotesi di alleanze. "La visione della politica che governa la città cambia solo nelle parole, che promettono meno cementificazione, ma non nei fatti. Invece di boschi urbani, polmoni verdi e parchi, ancora cemento e supermercati – scrive Soragni – dove all’interno, tutto è uguale, tutto artificiale, dalle luci, alle vetrine, che riflettono altre vetrine anzichè vie, alberi, vita. Mentre aprono centri commerciali, i nostri amministratori nulla fanno per favorire il commercio di vicinato. Il Pd si nasconde dietro il dito della città dei 15 minuti, dove cioè tutto può essere raggiungibile a piedi, quando in realtà distrugge proprio quei negozi che garantivano la soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini, ne favorivano la socialità e permettevano loro di riconoscersi in una comunità di quartiere".

Alessandra Codeluppi