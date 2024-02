Nuovo crollo nella casa inagibile

Vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti, nella tarda mattinata di ieri, per un sopralluogo in un edificio di via Freddi, in centro, dove era stato segnalato un cedimento strutturale alla parte alta dell’immobile, al momento disabitato e inagibile da tempo. Dopo aver sentito rumori sospetti, come di caduta di materiale, i residenti in zona hanno segnalato la questione ai vigili del fuoco, arrivati dalla caserma di Guastalla per un sopralluogo e per mettere in sicurezza l’area. Il cedimento sarebbe stato favorito dalle infiltrazioni d’acqua dovute al maltempo, andando a peggiorare una situazione di instabilità evidente ormai da tempo, con crolli già avvenuti in passato. L’edificio, almeno per quanto riguarda la parte interessata dal cedimento, non è abitata da tempo, mentre è occupata la parte adiacente, al momento giudicata in sicurezza. Sul posto anche la polizia locale per transennare l’area di potenziale pericolo. Al sopralluogo ha partecipato anche il sindaco Roberto Angeli, per verificare la situazione e disporre gli eventuali interventi di competenza, attraverso l’ufficio tecnico comunale. L’edificio, infatti, è di proprietà privata, con il titolare chiamato ai necessari interventi per evitare potenziali problemi alle persone o agli altri immobili confinanti.