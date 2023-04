Nuovo direttore di radiologia a Scandiano e Correggio

Il dottor Matteo Zanichelli (foto) è stato nominato nuovo direttore della struttura complessa di radiologia di Scandiano e Correggio. Zanichelli si è laureato nel 2004 in medicina e chirurgia all’Università di Modena dove nel 2008 si è specializzato in radiologia diagnostica e interventistica. Dopo un primo periodo di lavoro all’Ausl di Modena, è stato assunto nel 2009 dall’azienda ospedaliera Santa Maria Nuova in radiologia ed è rimasto in forza fino a oggi all’Ausl Irccs di Reggio come dirigente medico di primo livello con attività mista sia nel contesto della struttura complessa di radiologia che in quella semplice dipartimentale di neuroradiologia. In ambito assistenziale si è occupato in questi ultimi anni in prevalenza di attività neuroradiologica diagnostica, anche su casistica complessa oncologica e su percorsi neuro-stroke. Si è specializzato nella radiologia del distretto testa-collo, dove ha acquisito specifica esperienza su esami Tac e Risonanza Magnetica.