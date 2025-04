Nuovo ecografo in dotazione al Magati

È stato donato, al reparto di radiologia dell’ospedale di Scandiano, un ecografo di ultimissima generazione con prestazioni di grande precisione, utile per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori al seno. La donazione è avvenuta grazie all’associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia odv con il suo gruppo Le Amiche del Core. L’ecografo, del valore di 80mila euro, incorpora soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che semplificano le procedure di lavoro e analisi delle lesioni.

A ringraziare i rappresentanti delle associazioni ieri mattina erano presenti il direttore generale Davide Fornaciari, il direttore del distretto di Scandiano Marco Ferri e il direttore medico del Magati Cristina Incerti Medici, insieme ai professionisti sanitari e al sindaco Matteo Nasciuti. La tecnologia XCristal offre una sensibilità diagnostica superiore con immagini più nitide. L’apparecchio è utilizzabile in vari campi perché provvisto di sonde specifiche per la senologia, il distretto addominale e i tessuti molli e muscolo-scheletrici.

La raccolta fondi, lanciata dalla Lodini e promossa da Nasciuti e commercianti scandianesi, ha visto la partecipazione di tutta la comunità con il coinvolgimento di altre associazioni, come il gruppo Lilt di Rubiera, lo sviluppo di iniziative, donazioni di aziende e gruppi. Hanno contribuito tante famiglie: tra queste è stata generosa la raccolta organizzata dai familiari in memoria di Orianna Gazzotti.

