Nuovo Eurospin, domani l’inaugurazione. E la viabilità migliora

Inaugura domani, con l’apertura diretta al pubblico, il nuovo punto vendita Eurospin, in via della Cisa 138 a Sorbolo Levante di Brescello. Un progetto ormai in corso da anni e che finalmente arriva a compimento.

Al taglio del nastro attesi i responsabili e il personale del negozio con le autorità locali con il sindaco Carlo Fiumicino. Il progetto è stato collegato pure alla realizzazione di opere pubbliche viarie, prevedendo un potenziamento della pubblica illuminazione in prossimità della nuova rotatoria, oltre a una pista ciclopedonale per favorire lo spostamento della utenza "debole" e per maggiore sicurezza in un tratto di strada molto trafficato, che già in passato è stato segnalato per l’alta frequenza di incidenti.