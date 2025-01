Nuovo furto di rame al cimitero di Ciano

Nuovo furto al cimitero di Ciano. Il colpo è stato compiuto nei giorni scorsi: i ladri hanno rubato il rame dal muro della recinzione esterna del camposanto. Il raid è stato segnalato dal gruppo d’opposizione ‘Impegno per Canossa’: "La scorsa estate il cimitero era stato derubato per due volte, razziando il rame dei pluviali nei loculi e cappelle – dice Alfredo Gennari, capogruppo della minoranza –. Siamo ora molto arrabbiati e preoccupati per l’ulteriore furto di rame avvenuto nel cimitero di Ciano. Non ci sono parole per definire questi atti. Ci chiediamo quali azioni il sindaco ha messo in atto dopo anche gli episodi dell’ultima estate. È una situazione senza controllo e servono le telecamere con la chiusura dei cancelli".

Il sindaco di Canossa Luca Bolondi condanna il gesto, assicurando che è stata "presentata denuncia dai carabinieri; ribadisco che è impossibile installare le telecamere in tutti i nostri undici cimiteri. I ladri stavolta probabilmente sono stati disturbati: speriamo siano individuati". Dalla scorsa estate sono molti i furti avvenuti nei campisanti della nostra provincia.

Matteo Barca