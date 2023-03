Nuovo impianto a San Giovanni per il trattamento del percolato

Domani alle 10,30 alla sede Sabar di via Levata, a San Giovanni di Novellara, si inaugura il nuovo impianto di trattamento del percolato da discarica con la tecnologia dell’osmosi inversa. Da gennaio 2023 è stato attivato questo impianto di trattamento del percolato che si genera in discarica e, attraverso l’osmosi inversa a membrane piane, da 15.000 m3anno di percolato si ottengono 10.000 m3anno (pari al 68% dei volumi in ingresso) di acqua pulita e controllata da restituire all’agricoltura, evitando di trasportare il percolato su automezzi per destinarlo al trattamento nei depuratori. In questo modo, ogni anno si evitano i trasporti su 330 autobotti, con una riduzione di 16,8 tonanno di Co2. La lavorazione del percolato avviene con uso di energia elettrica autoprodotta dall’impianto di cogenerazione a biogas da discarica e dagli impianti fotovoltaici installati nell’area Sabar. Domattina gli interventi di autorità, rappresentanti della Bonifica dell’Emilia Centrale, di Legambiente, dirigenti Sabar, seguiti da una visita guidata all’impianto per l’osmosi, rinfresco e i saluti.