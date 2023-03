Nuovo incontro sulla diga, mentre Fdi chiede di vedere le carte

Siccità, diga di Vetto e deficit di acqua per gli usi civili, l’agricoltura e l’industria sempre al centro del dibattito: l’Autorità di bacino del Po e la Regione hanno organizzato un incontro per martedì nell’aula magna dei Servizi territoriali della Regione, a Mancasale. "In accordo con la vicepresidente Irene Priolo e l’assessore Alessio Mammi - spiegano dalla giunta regionale - si intende proseguire nel processo per la definizioni di una strategia comune per il bacino del torrente Enza". A seguito dei precedenti incontri e alla luce di quelli prossimi (anche tecnici), "è stato possibile delineare in modo più preciso i contenuti del Documento d’intenti" in relazione ai temi "della gestione della risorsa idrica e della mitigazione del rischio di alluvione e gestione attiva delle piene dell’Enza, oltreché l’importanza di recuperare e valorizzare il paesaggio fluviale dell’intero bacino". Proprio per illustrare e condividere i contenuti del Documento alla base del "Contratto di fiume", si è organizzato l’incontro. Inoltre si parlerà di "Azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della val d’Enza: progetto di fattibilità tecnica ed economica per invaso a usi plurimi".

Intanto il mondo agricolo legato al Parmigiano Reggiano discute sui documenti che hanno accompagnato la richiesta di finanziamento al Governo dello Studio di Fattibilità dell’invaso. Il consigliere regionale Luca Cuoghi (FdI) ha presentato richiesta di accesso agli atti della corrispondenza tra Regione e Ministero delle infrastrutture. L’invaso di cui si parla è quello dello "Studio dell’autorità di bacino" del settembre ’20 (studio Berselli). E si afferma "la stima dell’importo totale degli interventi da progettare è pari a 250 milioni di euro", e tempi biblici a meno che non intervenga il Commissario recentemente nominato per combattere la crisi idrica. Infatti le norme prevedono che il progetto di fattibilità tecnico-economica "debba comprendere approfondite indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche... ".

Francesca Chilloni