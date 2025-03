Nuovo look a Popol Giost. Il parcheggio diventa un ’salotto’ di quartiere

Una nuova veste con alberi, fiori, arbusti e una lunga panca ovale al posto del vecchio parcheggio, per la pazza del Popol Giost, in via Roma. Nelle intenzioni, questo nuovo progetto renderà lo spazio maggiormente fruibile da parte della popolazione, con una maggiore vivibilità e aumentata sicurezza per chi deciderà di trascorrere il tempo libero in questo luogo, a ridosso di scuole e negozi.

"Un progetto partecipato con cittadini e commercio" ha sottolineato il vicesindaco Lanfranco De Franco durante la presentazione della riqualificazione del luogo, tenutosi nella stessa piazza durante un Consiglio comunale en plein air: la Commissione consiliare centro storico si è infatti riunita per illustrare il nuovo volto che avrà questo sito, dopo le modifiche che vedono l’ex parcheggio trasformato in una zona con una più ampia presenza di verde pubblico.

"Sono stati sfruttati anche i fondi del Pnrr e tramite la valutazione condivisa con abitanti e commercianti, sono stati ascoltati suggerimenti per venire incontro alle varie necessità e richieste", ha continuato De Franco. "Per quanto riguarda la spesa, in totale sono stati utilizzati 670.000 euro, di cui 70.000 provengono da sponsorizzazioni e partecipazioni esterne" ha concluso. Ursula Montanari, dirigente del servizio infrastrutture, strade e reti, ha poi aggiunto che "La cifra di 100.000 euro è stata versata direttamente dal Comune per questo lavoro di rinnovamento, che verrà inaugurato ufficialmente sabato prossimo. Per quanto riguarda la realizzazione, non sono stati fatti scavi molto profondi per la presenza di numerosi sottoservizi e quella di non fare una copertura ampia con alberi molto grandi, è stata una precisa scelta di sicurezza, per non creare zone d’ombra che possano essere utilizzate in maniera negativa".

"Per questo, nei mesi più caldi, sarà in funzione un impianto vaporizzatore che provvederà a rinfrescare la zona, mentre la panca continua di forma ovale, essendo la piazza a ridosso di una scuola, servirà per facilitare la socializzazione" ha spiegato. Lorenzo Rebediani, responsabile della progettazione del verde, ha sottolineato come "Sia stata fatta attenzione alla diversificazione delle fioriture per suscitare interesse durante tutto l’anno, con la piantumazione dell’albero di Giuda che fiorisce in primavera, poi le magnolie, gli anemoni e altri arbusti che sbocceranno in autunno. Tutto il sistema è dotato di un impianto di irrigazione, che ha garanzia di cinque anni". Un augurio, dunque: che la bellezza dei fiori attragga azioni positive.

Stefania Ferrari