Nuovo look in stazione. Installata la pensilina

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, da metà settembre, si spera che possano essere pronte tutte le opere previste dalla riqualificazione e riorganizzazione degli spazi alla stazione ferroviaria di Guastalla. E’ ormai in fase di ultimazione la realizzazione di una grande pensilina, che consentirà ai viaggiatori di essere riparati in caso di pioggia quando sono in attesa dei treni ai binari 2 e 3. Inoltre, è in fase di ultimazione pure la nuova pavimentazione delle banchine della stazione, rifatte dopo gli scavi e i lavori necessari per l’installazione degli impianti per l’elettrificazione di entrambe le tratte: la Reggio-Guastalla e la Parma-Guastalla-Suzzara.

Buone notizie pure dal fronte dell’ascensore: l’impianto risulta installato e funzionante. Mancano solo gli ultimi passi burocratici per poter aprirlo formalmente al pubblico, collegando finalmente il sottopasso ai binari.

A proposito di sottopasso, gli operai incaricati dei lavori in stazione hanno deciso di ripulire le pareti del sottopasso ferroviario dalle scritte e dagli scarabocchi lasciati nei mesi scorsi dai vandali. "Ci auguriamo che queste pareti possano restare pulite a lungo", hanno commentato.

