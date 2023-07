Nuovo look per l’asfalto in via Emilia "Lavori notturni da 50mila euro"

Il Comune di Rubiera ha approvato l’operazione di manutenzione straordinaria del tratto della SS9 ‘Via Emilia’ tra viale Matteotti e via Emilia Ovest.

"La via Emilia è costantemente sottoposta a un flusso di traffico impressionante e periodicamente c’è bisogno di fare interventi con una certa regolarità – dice il sindaco Emanuele Cavallaro –. In questo caso abbiamo optato per un’opera piuttosto importante che non è una semplice ‘chiusura delle buche’, ma una vera e propria riparazione con la fresatura dell’asfalto rovinato e il suo rifacimento. Tutti i lavori si svolgeranno di notte per evitare di produrre blocchi del traffico nelle ore di punta". Sono stati già censiti tutti punti critici in cui sarà realizzato un lavoro di fresatura e risistemazione della pavimentazione.

"L’importo complessivo è di circa 50mila euro di spesa: 30mila euro vengono da un contributo statale e gli altri 20mila euro sono fondi del Comune", sottolinea il primo cittadino rubierese. L’inizio lavori è previsto entro fine mese. Dalla relazione tecnica emerge che i lavori previsti sono il ripristino e la messa in sicurezza eseguiti "con interventi localizzati – evidenzia il sindaco Cavallaro – che comprenderanno la scarificazione con fresa meccanica della parte di manto danneggiato fino alla profondità tale da riscontrare il sottofondo in buone condizioni, la verifica e la pulizia, il trasporto a discarica del materiale di risulta, la riparazione del supporto con l’apposizione superficiale e omogenea di emulsione bituminosa, la riparazione dei tratti stradali con conglomerato bituminoso (binder e tappetino) così compreso di ogni onere al fine di garantire la finitura e completamento dell’intervento a regola d’arte".

Matteo Barca