Nuovo look per piazza Aldo Moro

Un progetto annunciato da tempo. E che ora sembra prendere il via. In questi giorni, infatti, apre il cantiere per la riqualificazione di piazza Aldo Moro, nel quartiere Espansione sud a Correggio.

L’intervento viene effettuato grazie a un finanziamento regionale, con risorse pubbliche dei cittadini, tramite un bando che ha l’obiettivo di creare nuovi spazi per la vendita diretta di prodotti agricoli.

Il cantiere, che dovrebbe restate attivo fino al prossimo dicembre, avrà un costo totale di 170 mila euro: cinquanta mila provenienti dal bando e altri 120 mila a carico del bilancio comunale. "Obiettivo del progetto – spiega il sindaco Fabio Testi – è quello di riqualificare l’area, rendendola più funzionale al mercato settimanale degli agricoltori e attrattiva per la cittadinanza. Si tratta di lavoro di riconnessione e riqualificazione per trasformare l’area in uno spazio urbano vissuto dalla socialità".

Il progetto prevede la rimozione della tettoia, ora in condizioni di degrado e che da sempre è considerata elemento slegato alla piazza, e il mantenimento della pavimentazione in cubetti di porfido, in quanto perfettamente consona alla nuova idea dell’area. Si punta a rendere lo spazio più vivibile e attrattivo tutti i giorni, non solo nelle giornate di mercato. Una scelta che si riflette nella decisione di creare delle nuove isole verdi, con 16 aiuole circolari alberate disposte su due filari paralleli alle facciate degli edifici per lasciare uno spazio maggiore centrale per le varie attività.

Antonio Lecci