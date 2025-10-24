Nuovo McDonald’s: aperta ricerca per 50 posizioni di lavoro

Proseguono a ritmo serrato i lavori di costruzione del nuovo McDonald’s all’ingresso di Montecchio, nella rotatoria tra la Provinciale 28 e Strada Barco: in queste ore si stanno installando le vetrate. Si prevede che il ristorante avrà un grande successo, in quanto unico esistente tra Reggio e Parma; il nuovo ristorante avrà più di un centinaio di posti a sedere, il servizio McDrive e il McCafè.

Per questo in vista dell’apertura, prevista per dicembre, il gestore è alla ricerca di 50 persone: un’offerta di posti di lavoro rivolta in particolare ai giovani della Val D’Enza. La notizia è stata confermata da Giacomo Castagnetti, manager della società che gestirà il locale. L’imprenditore ha annunciato che il processo di selezione culminerà con un "Job Tour" in programma proprio a Montecchio per mercoledì 12 novembre.

Le selezioni per le 50 posizioni sono ufficialmente aperte. I candidati interessati a lavorare nel nuovo ristorante di Montecchio dovranno completare la prima fase di selezione entro il 5 novembre collegandosi al sito web italiano di McDonald’s, nella sezione "Lavora con noi". Lì sarà necessario rispondere a un questionario e inserire il proprio curriculum.

Superata la fase online, i candidati idonei riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare al McDonald’s Job Tour del 12 novembre. Questo evento itinerante è la modalità di selezione che l’azienda adotta per le nuove aperture in tutta Italia e prevede colloqui individuali. Sarà anche un’importante occasione di confronto per i candidati, che potranno ricevere informazioni di prima mano e ascoltare le esperienze dirette di chi già lavora nei ristoranti McDonald’s della zona.

L’azienda afferma di offrire un ambiente di lavoro inclusivo e meritocratico, in grado di garantire pari opportunità di crescita a tutti.

Francesca Chilloni