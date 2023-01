Nuovo mezzo elettrico grazie ai 5 Stelle

Il Comune di Bibbiano potrà disporre di un nuovo mezzo operativo completamente elettrico e ad impatto zero al posto di un veicolo ormai obsoleto ed inquinante. Questo grazie al bando regionale voluto dal Movimento 5 Stelle per svecchiare il parco auto degli enti locali e che ad oggi ha visto ben 159 Comuni emiliano-romagnoli parteciparvi. Un’opportunità realizzata grazie all’impegno della consigliera Silvia Piccinini che è riuscita a far stanziare all’interno del bilancio regionale risorse per 5,5 milioni di euro destinate ai Comuni per il rinnovamento del loro parco auto. Occasione raccolta anche dal comune reggiano che ha inoltrato alla Regione una nuova richiesta per sostituire un vecchio autocarro Piaggio alimentato a benzina (Euro 3) con un furgone GoupilG4, che si va a sommare quindi a quello acquistato lo scorso anno grazie ai finanziamenti previsti dal primo bando regionale.