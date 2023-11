Nuovo mezzo per la Croce Arancione. Ma c’è anche bisogno di volontari

La Croce Arancione durante la Fiera di San Simone ha inaugurato il nuovo mezzo donato dallo Scatolificio Me-Cart di Corte Tegge, che sarà impiegato sul territorio della Val d’Enza nel servizio di auto-infermieristica. Allestito dalla Olmedo, è già in operativo al Franchini. Presso la Croce dal 6 novembre inizia poi il nuovo corso base per aspiranti volontari. C’è bisogno di centralinisti, operatori per i trasporti dei malati e dei disabili sui pulmini attrezzati, barellieri e autisti per trasporti intra-ospedalieri oltre che per i servizi ordinari. I volontari potranno inoltre svolgere servizi di assistenza sanitaria ed entrare a far parte della Protezione civile. Il corso inizia alle e 20.45 ed è gratuito; obbligatoria l’iscrizione inviando una mail a formazione@crocearancione.re.it oppure telefonando al numero 3201705751.

f.c.