Nuovo mezzo per la Croce Azzurra Servirà per il trasporto dei disabili

In occasione della fiera di Aprile, in piazza a Poviglio, è stato inaugurato domenica un nuovo pulmino per il trasporto disabili (nella foto sopra), che entra a far parte del parco mezzi della Croce Azzurra, in sostituzione di un vecchio veicolo. Presenti pure il sindaco Cristina Ferraroni con la collega brescellese Elena Benassi e l’assessore Silvia Saracca di Boretto. Dopo la benedizione di don Giuseppe Lusuardi, è stato tagliato il nastro che ha ufficialmente avviato l’attività di un Fiat Ducato Maxi.

Inoltre, il presidente della Croce azzurra, Claudio Sanfelici, ha voluto sottolineare l’importanza delle donazioni del 5X100: quelle ricevute per l’anno 2021 hanno infatti permesso di coprire la quasi totalità del costo del nuovo automezzo.