Nuovo Palasport, via al cantiere. La struttura sarà pronta nel 2026

Grande momento simbolico ieri per l’avvio del cantiere che permetterà a Castelnovo Monti di avere, entro il 2026, il suo grande Palasport, momento molto sentito al quale nei prossimi giorni seguiranno i primi passi concreti per l’installazione del cantiere presso il Centro Coni. La struttura ha le proprie radici nella collaborazione tra il Comune e la Federazione Sport Sordi Italia (di cui Castelnovo da due anni è centro federale nazionale), attraverso la quale è stato possibile ricevere un finanziamento da circa 5 milioni di euro da fondi Pnrr, che saranno integrati dall’Ente locale. L’importo complessivo dell’opera si avvicinerà a 8 milioni di euro. In occasione della mattinata di ideale avvio del cantiere, sono intervenuti a Castelnovo il sindaco Enrico Bini; Guido Zanecchia, presidente della Federazione Sport Sordi Italia; Fabio Amas, atleta della nazionale di futsal sordi, portabandiera dell’Italia alle prossime Deaflympics (le olimpiadi dei sordi) che si terranno in Turchia nel 2024; Giovanni Bertani, referente per l’avviamento allo sport paralimpico del Comitato Italiano Paralimpico Emilia-Romagna; Paolo Donegà, responsabile settore nord-est dell’Istituto per il Credito Sportivo; Giammaria Manghi capo della segreteria politica, Presidenza della Regione Emilia-Romagna; Elio Ivo Sassi, sindaco di Villa Minozzo, presidente dell’Unione Appennino e delegato della Provincia di Reggio; Carlo Margini, architetto progettista del nuovo PalaSport; il medico sportivo dottor Gianni Zobbi.