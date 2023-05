Reggio Emilia, ecco il nuovo piano urbanistico: “Focus su sostenibilità e alloggi pubblici”

Reggio Emilia, 11 maggio 2023 – “L’ultimo piano urbanistico era stato approvato nel 2010, quello precedente nel 2001: è uno dei momenti politici più importanti degli ultimi anni”. Il sindaco Luca Vecchi presenta così il ‘Pug’, il piano urbanistico generale che detterà le linee di sviluppo per la città nei prossimi anni.

Insieme a lui il vicesindaco e assessore alla rigenerazione Alex Pratissoli ripercorre un “lungo iter: l’elaborazione è cominciata a fine 2019, poi nel 2021 è stato presentato al Consiglio comunale e si è avviata una fase di consultazione pubblica nella quale sono arrivate oltre 100 osservazioni. A maggio ‘22 è stato adottato e ci sono stati i confronti con enti ed istituzioni, fino all’approvazione ufficiale nel Consiglio comunale di lunedì 8. Tempi normali per una progettazione tanto complessa, infatti non molti Comuni si prendono la briga di farla”.

Le linee guida sono tre: neutralità climatica, beni comuni e attrattività. Vecchi parla esplicitamente di “svolta ecologica”. Per spezzare il “binomio sviluppo e consumo”, sono cancellate tutte le previsioni di espansione esterne al territorio già urbanizzato previste nei piani precedenti. Vale a dire 3.800 alloggi e 5,5 milioni di metri quadri in cui il verde sarebbe scomparso.

“Non vuol dire che a Reggio non si può più costruire – precisa l’assessore – anzi in città negli ultimi due anni la media è di 4mila interventi edilizi, il doppio dei precedenti. Semplicemente si dovrà riqualificare o ampliare, ove possibile, l’esistente, e non costruire in aree oggi libere. Sul sito del Comune c’è un documento con cui i cittadini possono capire le possibilità di intervento sui loro patrimoni”.

La città rialza le richieste regionali in termine di fonti rinnovabili, prosegue Pratissoli: “In Emilia-Romagna se costruisco un capannone industriale devo installare un impianto fotovoltaico da 50 megawatt sul tetto, a Reggio ne sono richiesti 110, più del doppio. Vogliamo diventare la città più solare d’Italia”.

Per far fronte all’emergenza abitativa, l’amministrazione ha inoltre previsto entro il 2030 la riqualificazione e realizzazione in partenariato di 400 alloggi erp e 500 ers, di cui almeno 100 da destinare a studenti “nell’area delle ex Reggiane”, precisa il sindaco. Ci si propone di avvicinare ai cittadini le risposte ai bisogni essenziali, seguendo il modello della ‘Città dei 15 minuti’.

Per una Reggio più attraente si lavorerà su spazi pubblici, sicurezza e accessibilità dei grandi poli produttivi e saranno nettamente semplificate le norme per gli interventi privati di ampliamento o nuovo insediamento. Sarà poi privilegiato il centro storico, con lo stralcio di 145mila metri quadrati di nuove grandi superfici di vendita ereditati dai precedenti piani.