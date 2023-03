"Nuovo polo eco-logistico per la zona industriale"

C’è il progetto di un nuovo polo Eco-logistico per la zona industriale Dugara di Brescello. Un progetto proposto dal Gruppo Bacchi, con sede a Boretto, con intenzione di dotare l’area industriale di un’infrastruttura innovativa per valorizzare il territorio. Un’infrastruttura che punta a spostare su ferrovia gran parte dell’attuale traffico che si muove tramite camion.

"Con questa infrastruttura – spiega Claudio Bacchi, titolare del Gruppo Bacchi – si avrebbero vantaggi immediati come riduzione del traffico stradale di almeno 500 camion al giorno sfruttando la linea ferroviaria elettrificata già disponibile. Altri benefici saranno una nuova attrattività lavorativa per i giovani, con il polo che richiederà tra i 150 e i 300 nuovi posti di lavoro qualificati che potranno anche essere al centro di progetti formativi con le scuole. Ci sono investitori seri e qualificati, specializzati in azioni che puntano sulla decarbonizzazione, già pronti a partire con l’intervento avendone compreso importanza e valore".

Del progetto aveva parlato il sindaco Elena Benassi alcuni giorni fa, rivolta all’assessore regionale Andrea Corsini, sui temi della viabilità stradale e ferroviaria: "Sul tavolo dell’amministrazione comunale è stato presentato un progetto per la realizzazione di un polo logistico intermodale, nella zona industriale Dugara, con un investimento privato di oltre 90 milioni di euro".

Per ora il consiglio comunale, maggioranza e opposizioni, ha espresso parere contrario al piano particolareggiato presentato in municipio, ritenendo esserci carenza di adeguate infrastrutture.

Antonio Lecci