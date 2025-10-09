Nuovo polo scolastico di via Rosselli. Gli interventi di Comune e Provincia

Nel nuovo polo scolastico di via Fratelli Rosselli, la Provincia di Reggio Emilia realizzerà un passaggio pedonale che collega il nuovo hub del trasporto pubblico agli edifici scolastici. Con l’anno nuovo, inoltre, sarà inoltre realizzata un’area di drop-off (tipo kiss and ride, ndr) per la viabilità privata, dove ragazze e ragazzi potranno essere caricati e scaricati in sicurezza. Infine, sempre nel corso del 2025, sarà aperta una nuova area di sosta da circa 100 posti auto (interna al campus) dedicata ai docenti, accessibile dal lato sud del polo, così da non gravare ulteriormente sui posti auto a servizio del quartiere.

Sono le principali novità emerse dall’incontro di mercoledì mattina sulla sicurezza stradale dell’area scolastica, con al tavolo anche Comune e Agenzia per la Mobilità. Il vertice si inserisce nelle azioni di monitoraggio del nuovo polo scolastico passato in due anni da 1.630 a 2.450 studenti, con un conseguente aumento della pressione sul traffico locale e sul sistema del trasporto pubblico.

L’Istituto Motti – fanno sapere Provincia e Comune – manterrà ancora per questa settimana un orario provvisorio, ma dalla prossima settimana entreranno a regime gli orari definitivi e l’intero sistema di trasporto sarà pienamente operativo. L’Agenzia per la mobilità, a questo proposito, ha illustrato poi nell’incontro di ieri mattina "i potenziamenti già attuati nel servizio di trasporto pubblico con l’aggiunta di corse dedicate e un monitoraggio costante dei flussi".

Il Comune di Reggio Emilia – che ha competenza diretta sulle strade locali – "è impegnato, parallelamente, in un intervento di messa in sicurezza di via Fratelli Rosselli, con l’obiettivo di migliorare la segnaletica, regolare la sosta e prevenire i fenomeni di sosta irregolare che si verificano negli orari di ingresso e uscita da scuola, anche attraverso la collaborazione con la Polizia Locale".

"Si tratta di interventi che consentiranno di fluidificare in modo significativo il traffico su via Rosselli e di migliorare la sicurezza dei percorsi pedonali per gli studenti che arrivano in autobus", fanno sapere la Provincia e il Comune di Reggio in una nota congiunta.

Comune e Provincia ribadiscono poi riguardo i numerosi disagi segnalati da cittadini e residenti su traffico e ingorghi nell’area di via Fratelli Rosselli, "l’impegno congiunto nel proseguire il confronto con scuole, famiglie e residenti, per accompagnare la crescita del polo scolastico garantendo sicurezza, sostenibilità e una migliore qualità della mobilità per tutti".