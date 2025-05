Nuovo ponte, è festa al Gattaglio. Tre giorni di eventi per stare insieme

Il quartiere Gattaglio si prepara a celebrare una vera festa per l’inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale: un passaggio atteso da molto tempo e che rappresenta un simbolo per gli abitanti della zona. Da domani a domenica, la piazzetta e via del gattaglio ospiteranno concerti, bancarelle, spettacoli, workshop e allegria, per accogliere la nuova via di comunicazione, con una serie di iniziative aperte a tutti e che non mancheranno di animare un luogo già denso di socialità.

Ecco dunque il nutrito programma dei tre giorni di manifestazioni e eventi: venerdì 30 maggio alle 10 Concerto Orchestra di 11 elementi e a seguire gruppo Hip-Hop della scuola Lepido; alle 11 ’Legami di quartiere’: ogni scuola porterà un gomitolo che verrà legato insieme agli altri gomitoli come simbologia del Ponte, a rappresentare il legame tra persone, scuole, quartieri e città. Dalle 14 alle 16 laboratorio della scuola primaria Bergonzi con Fiori Ribelli: creazione di giardino in vaso e lab di realizzazione flower bombs. Dalle 18.30 concerto live di Bonifica Emilia Veneto; dalle 21.30 dj set Il Tenente.

Sabato 31 maggio: dalle 8.30 alle 9.30 Yoga & Harmonium con Ivana Gagliano di Keymoon Spiritual Factory - Yogattaglio: lezione pensata per tutte le età e tutti i livelli di esperienza (portare un telo o un tappetino). Alle 11 anteprima dello spettacolo ’Cinni’ di Sabrina Longo (in scena l’8 giugno al Teatro San Prospero). Dalle 12.30 tortellata al centro sociale Gatto Azzurro; Dalle 15 plogging sul Crostolo con Legambiente. Dalle 16 saluti istituzionali; presentazione libro ’Voci dal borgo’ di Carlo Vestrali. Dalle 18.30 dj set Ciappo. Alle 21 trasmissione finale di Champions League al Gattaglio’s Pub. Dalle 21 basement Boppers live in concerto.

Domenica 1° giugno: tutto il giorno mercatini vintage in via del Gattaglio. Dalle 8.30 alle 9.30 Yoga & Harmonium con Ivana Gagliano di Keymoon Spiritual Factory - Yogattaglio: lezione pensata per tutte le età e tutti i livelli di esperienza (portare un telo o un tappetino).

Dalle 16 lo spettacolo ’Storie ricostituenti’ a cura del Teatro dell’Orsa. Dalle 17 gnocco fritto al centro sociale Gatto Azzurro; dalle 19 Swing77 live in concerto. Dalle 21 dj set Puntarella.

