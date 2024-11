Nuovo punto d’ascolto. Focus sul maxi impianto di fotovoltaico

L’amministrazione comunale sta per aprire un punto d’ascolto a Calerno nella Sala Civica, "un’occasione per incontrare gli amministratori, informarsi e discutere insieme" delle questioni della frazione e del territorio. L’inaugurazione è in programma martedì prossimo (12 novembre) proprio nei locali di via Patrioti, dietro alla scuola primaria Calvino.

Dopo un brindisi di benvenuto con il consigliere comunale Claudio Cabassi, indipendente ma nei banchi della maggioranza. Nel primo incontro si terrà un focus iniziale sul tema del fotovoltaico e sull’osteggiato progetto di Lilo Solar (società romana controllata da una multinazionale spagnola) di realizzare un maxi parco agrivoltaico a Calerno, di fronte alla Villa Spalletti. La società intende tappezzare di pannelli una superficie di campagna di 80 ettari, pari al 4% del territorio comunale, molto superiore a quella del villaggio industriale Bellarosa.

f.c.