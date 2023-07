Reggio Emilia, si è insediato il nuovo questore Maggese: “La mafia non va mai sottovalutata”

Reggio Emilia, 5 luglio 2023 – Si è insediato oggi il nuovo questore di Reggio, Giuseppe Maggese che prende il posto di Giuseppe Ferrari promosso a primo dirigente e assegnato sempre al ruolo di questore a Potenza. Maggese, 61 anni, è nato a San Pietro in Casale (Bologna) e arriva da Belluno dove ha diretto la questura dall’ottobre 2021 a ieri. “Torno nelle mie zone vicino a casa, sono molto contento. Non sono solito fare proclami. Spero solo di poter far bene nel solco del lavoro svolto dal mio predecessore che mi auguro di non far rimpiangere troppo. Priorità? Ho un atteggiamento empirico e non ideologico, fidandomi dell’esperienza qui a Reggio dei colleghi”, ha premesso Maggese il quale però non ha mancato di toccare alcuni temi. Tra tutti il contrasto alle mafie: “La criminalità organizzata non va mai sottovalutata e bisogna seguire il fenomeno con attenzione tenendo conto degli strascichi dei processi. Chi non si ricorda del proprio passato, rischia di riviverlo e di pagarne il conto”.

E poi la zona stazione, ‘calda’ dal punto di vista del degrado e della criminalità, forte anche della sua esperienza in carriera al compartimento di polizia ferroviaria a Bologna nel cui centro di addestramento è stato anche docente. “Le problematiche sono molto simili a quelle di sempre attorno alle stazioni, ho già incontrato i colleghi e mi hanno parlato di una buona organizzazione grazie anche all’implementazione dell’organico che permette di coprire la turnazione di gran parte della giornata. Ci sono tutti i presupposti per impostare un lavoro di prevenzione e repressione”.

Infine, un pensiero all’ordine pubblico tra gli eventi di calcio tra la Serie A col Sassuolo e la Serie B con la Reggiana che giocano al Mapei Stadium e i concerti alla Rcf Arena Campovolo tra cui il prossimo del 22 luglio di Harry Styles dove si prevede un sold out di centomila spettatori: “Sono manifestazioni impegnative, ma so che la macchina organizzativa è già rodata e collaudata. Inoltre mi hanno detto che in questa città vige una grande sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine. Questo è già un viatico significativo che mi permetterà di lavorare in un clima sereno”.