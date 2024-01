Nuovo raid dei vandali. Il sindaco fa denuncia

Il sindaco di Gualtieri, Renzo Bergamini, l’altra mattina ha presentato denuncia ai carabinieri per il furto e danneggiamento di oltre trenta mattonelle e targhette commemorative avvenuto a metà dicembre in paese, che nella primavera dello scorso anno erano stato applicate – una settantina in tutto – tra via Garibaldi, via Vittorio Emanuele e sotto i portici di piazza Bentivoglio, grazie a una raccolta fondi tra i cittadini che era stata organizzata e gestita dall’associazione Pro loco. Parte delle mattonelle commemorative sono state rubate in data non precisata. Quando ci si è accorti dell’ammanco è stata effettuata la segnalazione agli uffici comunali. Si è atteso qualche giorno per verificare se poteva trattarsi di un possibile "scherzo", sperando nella restituzione del materiale. Ma ciò non si è verificato. Per questo il sindaco Bergamini ha sporto querela, per ora contro ignoti, con le indagini che potrebbero essere favorite dalle immagini delle telecamere presenti in quella zona del centro storico. Episodio che allunga l’elenco di danneggiamenti, furti e vandalismi su arredi ed oggetti del patrimonio pubblico, avvenuti nelle ultime settimane anche nella Bassa.

Antonio Lecci