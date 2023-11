Nuovo raid dei vandali, muri inbrattati

Nuovi episodi vandalici in centro a Rolo. Da tempo questo fenomeno è purtroppo di attualità, con scritte e scarabocchi su pareti di edifici pubblici e privati, fino ai muri del cimitero del paese.

Negli ultimi giorni qualcuno si è "divertito" a imbrattare pareti, i gradini dell’Agorà di Villa Cirillo, fino a intaccare pure alcuni alberi.

"Si tratta di atti vandalici – commenta il sindaco Luca Nasi – che hanno deturpato con graffiti indelebili la gradinata dell’Agorà di Villa Cirillo e la proprietà di Palazzo Davolio. Gli agenti della polizia locale sono già al lavoro, hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e stanno conducendo un’indagine accurata per identificare i responsabili di questi atti. Desidero sottolineare l’importanza di preservare e rispettare i nostri spazi pubblici e privati. Questi luoghi sono parte integrante della nostra identità comunitaria e devono essere trattati con il massimo rispetto da tutti noi". Non sono mancati anche danneggiamenti diffusi in parchi e luoghi pubblici, contro giochi per bambini e arredo urbano, che alla fine diventano un costo per tutta la collettività locale.