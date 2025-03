Nuovo scaldavivande per la cucina d’emergenza. La donazione dei Lions alla Protezione Civile

La solidarietà ha fatto centro un’altra volta. Sabato, presso la sede nel Centro Unificato di Protezione Civile di Reggio Emilia, si è tenuta una piccola cerimonia di presentazione e messa in opera di un carrello scaldavivande donato all’associazione stessa, dal Lions Club di Sant’Ilario d’Enza. L’attrezzatura andrà a completare la cucina d’emergenza, impiegata in caso di attivazione per emergenze o per le regolari attività come esercitazioni e corsi di formazione. Alla presenza per il Lions Club S.Ilario d’Enza, del Presidente del Club Piergiorgio Salvarani, del Presidente comitato soci Giulio Bertaccini, del cerimoniere Alessandro Cortenova, si è proceduto alla consegna dell’attrezzatura al consigliere delegato della Protezione Civile di Reggio Emilia, Claudio Sanfelici, per poi metterla subito in uso per il pranzo in occasione di un corso di formazione. Donazioni come queste sono molto importanti per integrare e rinnovare le attrezzature in dotazione alla Protezione Civile che necessitano di continua manutenzione.

