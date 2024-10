Nuovo sentiero verso Santa Maria Maddalena

Aperto un nuovo sentiero di collegamento tra il Lago Calamone e l’eremo di Santa Maria Maddalena (zona Monte Ventasso): denominato 661C, parte dal segnavia 665 proveniente dal Lago Calamone e scende verso la località Pratine (in prossimità di un tornante della strada forestale delle Cadoniche), poi sale direttamente verso la Chiesa di Santa Maria Maddalena, versante est del monte Ventasso, con il recupero di un vecchio sentiero Cai dismesso molti anni fa.

Il percorso, ideato e realizzato dal Cai di Reggio Emilia e Cai Bismantova, costituisce un’alternativa al tratto di sentiero 663, il ’sentiero della sassaia’, chiuso a maggio 2018 con ordinanza del Comune di Ventasso, a causa di importanti movimenti franosi.

Mentre il sentiero della sassaia portava a Santa Maria Maddalena con un itinerario in falso piano di circa 600 metri, il sentiero 661C è lungo circa 1.100 metri e prevede un dislivello di poco più di 100 metri, sia in salita che in discesa. È inoltre significativamente più breve del 661A/661, tracciato subito dopo la chiusura (2,5 km con un dislivello di circa 170 metri). "Serve per evitare ad escursionisti e appassionati di montagna di transitare lungo il vecchio sentiero, interessato ciclicamente dalla caduta di massi" spiegano affermano il Presidente del Cai di Reggio, Stefano Ovi, e il Presidente del Cai Bismantova, Enzo Rizzo.

