Nuovo servizio di prenotazione: "In un anno 380mila richieste. L’avvio operativo è solido"

Un anno fa, nel luglio 2024, è stato avviato dall’Azienda Usl di Reggio Emilia il servizio di prenotazione con la modalità di inserimento che, in caso di indisponibilità di appuntamento per la prestazione sanitaria, agli sportelli Cup o nelle farmacie prevede che il cittadino venga inserito in una prelista, che consente poi di ricevere l’appuntamento direttamente via sms senza necessità di dover tornare allo sportello.

Allo stesso modo, il cittadino che, contattando il sistema di prenotazione Cuptel, abbia difficoltà a prendere la linea, può ricevere indicazioni registrate per inserire autonomamente la propria richiesta in prelista sul sito web dell’Ausl.

"A oggi, da luglio 2024, sono state inserite 379.528 richieste per tutte le priorità d’accesso, gestite per l’81%, pari a un numero di 308.857. L’inserimento medio mensile in lista è di quarantamila richieste che vengono collocate nel mese di inserimento al 75%. Nell’82% dei casi, il cittadino accetta l’appuntamento proposto, mentre gli annullamenti a fronte di un ricollocamento sono pari al 18% rispetto agli appuntamenti fissati", dicono dall’Ausl.

Sempre secondo l’Azienda sanitaria, i risultati "testimoniano un avvio operativo solido e un’ampia capacità di assorbimento della domanda, pur lasciando margini di miglioramento, in particolare nella riduzione degli annullamenti e in una informazione sempre più puntuale, obiettivi su cui concentrare gli sforzi futuri per migliorare l’equità di accesso e ottimizzare le risorse disponibili".

Il tempo medio di attesa è di 26 giorni per le branche specialistiche con maggiore disponibilità (ecografia, neuropsichiatria infantile, angiologia, ginecologia, geriatria, infettivi, cardiologia, psichiatria, ortopedia, medicina nucleare, reumatologia, igiene pubblica, endocrinologia, medicina sportiva, neurologia, immunoematologia), allungandosi a 40-50 giorni per antalgia, neurochirurgia, odontoiatria, allergologia, medicina internistica, dermatologia, oncologia, chirurgia, il tempo medio di attesa si attesta sui 40-50 giorni.

La richiesta in priorità B (Breve) indica invece visite o esami che dovrebbero essere prenotati entro dieci giorni dalla data della prescrizione, calcolata come data d’inserimento in lista: per le branche specialistiche con maggiore disponibilità l’attesa è di sette giorni, mentre per le branche a maggiore criticità (antalgia, neurochirurgia, odontoiatria, allergologia, medicina internistica, dermatologia, oncologia, chirurgia) il tempo medio si attesta sui 15-20 giorni.

Per evitare attese al Cup, è possibile rivolgersi in farmacia, ai medici di base, al Cuptel (0522-391522) o attraverso il Fascicolo sanitario elettronico.