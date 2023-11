Nuovo sit-in per la pace al Municipio

Solidarietà internazionale: un sit in per la pace e la protezione dei civili di Gaza si terrà oggi alle ore 11 davanti al Municipio di Cavriago. "Condanniamo con fermezza ogni atto terroristico - dicono i promotori - e diamo piena solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime dell’attacco di Hamas del 7 ottobre". Ma aggiungono vogliamo "esprimere la profonda preoccupazione e solidarietà nei confronti delle vittime civili, in particolare bambini, colpiti dai recenti bombardamenti. Più del 40% dei morti a Gaza, dopo quasi quattro settimane di assalti indiscriminati, erano bambini (fonte Onu), con 10mila vittime segnalate e altri 2.660 dispersi... È nostro dovere, come cittadini del mondo, unirci per chiedere una fine immediata a questa violenza. La voce dell’unità e della pace può fare la differenza in momenti come questi".