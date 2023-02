Nuovo sito istituzionale per Acer "Portale al servizio dei Comuni"

È online il nuovo sito istituzionale di Acer Reggio (www.acer.re.it). L’Azienda Casa, che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale sociale dei Comuni, supportandoli nell’attuazione delle politiche abitative, ha realizzato il nuovo sito web per offrire servizi e soluzioni abitative, differenti e personalizzate. I cittadini possono trovare informazioni su tutte le iniziative e le opportunità nella provincia di Reggio, bandi, gare, forme di incentivi e contributi con la modulistica necessaria. In particolare, una sezione è dedicata all’Agenzia per l’Affitto, il servizio di Acer nato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di alloggi in locazione, che tutela i proprietari dai rischi di morosità (relativa al canone di locazione e alle spese condominiali), dai possibili danni all’alloggio e da eventuali spese legali e, al contempo, offre agli inquilini alloggi con canoni d’affitto più vantaggiosi rispetto a quelli offerti dal libero mercato.

Agli inquilini di Acer è dedicato spazio per facilitare il rapporto diretto con l’Azienda e fornire informazioni utili per la gestione dell’alloggio e del condominio in cui abitano. Una sezione anche sul risparmio energetico, con consigli per il miglior utilizzo di luce, gas e acqua per il contenimento dei costi, così come la sezione della progettazione e gestione sociale finalizzata alla promozione e allo sviluppo di nuovi modelli dell’abitare. Infine i Comuni, con accesso tramite Area riservata, possono consultare in tempo reale le banche dati dell’Azienda, in cui sono contenute le informazioni relative alla gestione del loro patrimonio, affidato in gestione ad Acer. "Il nuovo sito ha una funzione di informazione e di orientamento per i cittadini, ai quali offre un quadro completo dei servizi, delle iniziative e delle opportunità legate al tema della casa in tutta la provincia – spiega il presidente Marco Corradi (foto) – ma è anche un vero e proprio portale al servizio dei Comuni, che supporta nell’attuazione delle politiche abitative per rendere il territorio sempre più inclusivo, attrattivo e accogliente per coloro che abitano a Reggio e che arrivano anche da fuori città".