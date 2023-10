Nuovo spazio attrezzato a Guastalla nel parco di fronte all’ospedale

Sbarca anche a Guastalla l’area fitness ’Golden Gym’ della Golden Games, che mette a disposizione attrezzi ginnici all’aperto, a disposizione gratuita dei cittadini. Da alcuni giorni è attivo uno spazio attrezzato nel parco di fronte all’ingresso dell’ospedale civile e del pronto soccorso.

C’è chi, ovviamente scherzando, ipotizza che possa trattarsi di un nuovo "reparto per la riabilitazione". Sta di fatto che questi attrezzi stanno attirando l’attenzione non solo dei ragazzini ma anche degli adulti, che li usano per piccole attività fisiche. Non si tratta infatti di giochi per bambini, ma di attrezzature valide per ogni età, di elevata qualità.