Nuovo spazio Credem al Parco Innovazione

Nascono le Officine Credem. Il gruppo bancario ha inaugurato ieri un nuovo spazio nel Parco Innovazione di Reggio Emilia, nella zona delle ex Officine Reggiane. E proprio qui, nel Capannone 17, la struttura di Credem avrà l’obiettivo di favorire l’interazione con gli stakeholder (aziende, startup, università, clienti e società civile) stimolando la generazione e lo sviluppo di progettualità innovative. Lo spazio di oltre 800 metri quadrati, per una capienza complessiva di circa 150 persone, sarà dotato anche di un’area eventi. "La scelta di aprire il nostro centro di innovazione in questo luogo – ha detto Lucio Igino Zanon di Valgiurata (foto), presidente Credem – ci permette di rafforzare ulteriormente il legame con la comunità e di connetterci efficacemente al mondo dell’innovazione, che qui trova respiro globale".