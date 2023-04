Nuovo sportello per la Cisl Sarà attivo tutti i mercoledì

Prosegue l’attività della Cisl Emilia Centrale a Toano, ma in un nuovo spazio. I cittadini possono consegnare le pratiche che, successivamente potranno essere gestite ed elaborate dalle sedi di Castelnovo e Reggio Emilia. Il nuovo recapito è attivo tutti i mercoledì (tranne quelli festivi) dalle ore 9 alle 12 e si trova nel centro del capoluogo, piazza della Libertà, 1D. Il referente dello sportello Cisl di Toano è Dante Bianchi: la documentazione che qui può essere raccolta riguarda la modulistica per il 730, i modelli Inps, i moduli per l’Isee, il Red (certificazione reddituale dei pensionati), le domande di invalidità civile, le pratiche per l’assicurazione per gli iscritti e anche altro. Per contatti: [email protected]

s.b.