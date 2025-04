Nuovo stadio di atletica. Cellario critica il Comune: "L’indoor è fondamentale"

Il ritorno alla ribalta del nuovo stadio d‘atletica che dovrebbe sorgere in zona Campovolo, riapre la vecchia diatriba dell’impianto indoor, anche se a questo livello bisognerebbe fare dei distinguo. Esistono impianti indoor come quello di Ancona, dove è montata una pista ovale da 200 metri, esistono poi strutture che servono soprattutto per gli allenamenti invernali (e non le gare), come già ci sono a Rubiera e a Reggiolo e il cui costo può arrivare a 300/400.000 euro. Sull’utilità dell’impianto indoor, nessuno ha dubbi, sulla necessità per la nostra città i pensieri sono discordi. Alberto Montanari, presidente della Self Atletica Montanari e Gruzza, ribadisce il concetto: "Siamo ovviamente felicissimi che riparta il progetto del Campovolo e che la priorità vada alla pista e alla illuminazione. Ma l’impianto indoor era previsto in un terzo stralcio, lo spazio c’è come anche la prospettiva. Intanto iniziamo col primo".

"No – ribatte Giampaolo Cellario, tecnico reggiano della Fratellanza Modena che ha fatto del campo Camparada di via Melato la sua seconda casa – credo che una struttura al coperto per potersi allenare durante l’inverno sia assolutamente necessaria. Noi mandiamo i nostri ragazzi a Modena, o Parma o anche a Rubiera, ma partiamo svantaggiati quando inizia la stagione all’aperto. Gli altri si sono allenati al caldo, noi abbiamo rinunciato ad allenamenti. Come facciamo a competere?". E quindi cosa si potrebbe fare? "È chiaro che – continua Cellario – se il Comune ha detto che o si fa il nuovo stadio all’aperto o niente, le società reggiane si devono adeguare. È il risultato di scelte politiche di 60 anni. È mai possibile che il campo di Reggio non sia omologato per nessun tipo di gara, anche provinciale già da otto anni? Qui c’è poco da sbandierare. Pensi che la prima gara indoor fu disputata proprio al PalaBigi se non ricordo male nel 1969. Vennero a Reggio fior di atleti come l’astista Dionisi o il triplista Gentile, bronzo olimpico nel 1968, o ancora Sara Simeoni".

E con solo il nuovo campo si perde anche la sala muscolazione. "Esatto, e poi bisognerà anche vedere se gli atleti si potranno allenare di mattina. I tempi sono cambiati, non si improvvisa più niente". A sostegno della tesi di Cellario, parla anche Marco Benati, presidente della Corradini Rubiera. "Noi a Rubiera con l’aiuto del Comune siamo riusciti a costruire un impianto che soddisfa le nostre esigenze di allenamento. Abbiamo un rettilineo di 60 metri, con le pedane del salto in lungo e del salto in alto. Ovviamente non si parla di gare. Stiamo organizzando una gara su pista in giugno e la prima richiesta che ci è stata fatta è se avessimo la disponibilità di una struttura coperta per il riscaldamento degli atleti. La nostra esperienza della struttura indoor è molto positiva, sfruttata dai mezzofondisti, ma anche da tanti giovani che possono svolgere le attività d’atletica di corsa breve, salti e lanci".