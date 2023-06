Nuovo supermercato a Correggio: apre il Conad Si arricchisce la cittadella sulla tangenziale

Si arricchisce la nuova "cittadella" in viale Vecchia Ferrovia, sulla circonvallazione di Correggio. Dopo il Mc Donald, ora sta per aprire il superstore Conad (nella foto visto dall’alto), con inaugurazione prevista per domattina alle 9,30. E pure con la novità del Pet Store Conad, con materiale per gli animali. Il market si inserisce in un centro commerciale in fase di completamento su un’area complessiva di 18 mila mq. E’ un importante investimento che arricchisce l’offerta commerciale sul territorio. Proprio in tempi in cui si parla molto di soluzioni per valorizzare in particolare il commercio nel centro storico. Il nuovo Conad prevede un aumento dell’occupazione del 20% rispetto alla forza lavoro precedente, con richiesta di professionalità con competenze nel campo informativo e tecnico. Il centro commerciale ha in dotazione pure un ampio parcheggio, affacciato su arterie viarie importanti.