Nuovo terreno di gioco allo stadio: un’erba naturale ‘creata’ negli Usa

Reggio Emilia, 2 luglio 2025 – Un nuovo manto erboso, al 100% naturale, per il Mapei Stadium-Città del Tricolore. Il terreno – sul quale Sassuolo e Reggiana giocheranno la prossima stagione di Serie A e Serie B – è stato rifatto grazie ad una varietà di gramigna denominata ‘North Bridge’ creata dalla Oklahoma State University, la stessa che sarà utilizzata anche per alcuni campi dei prossimi Mondiali di calcio del 2026 in Nord America.

Si tratta di una novità assoluta in uno stadio italiano. A realizzare il restyling è la Paradello, azienda italiana leader nel settore dei tappeti erbosi naturali e di impianti sportivi. In precedenza il manto erboso era un ‘ibrido’, mentre la varietà ‘americana’ garantisce performance in termini di tolleranza alle basse temperature, l’elevata densità vegetativa, la prolungata persistenza del colore verde brillante durante la stagione invernale e l’ottima resistenza all’usura meccanica.

Questa varietà si distingue, infatti, per la sua capacità di radicare facilmente e per la resistenza del manto erboso, che rimane uniforme e performante anche in caso di uso intenso, come al Mapei Stadium - Città del Tricolore che ospita regolarmente più di una partita a settimana.

“Siamo orgogliosi di essere i primi in Italia ad adottare un manto erboso completamente naturale con varietà NorthBridge – ha detto Andrea Lorenzi, stadium manager Mapei Stadium, nella conferenza stampa di illustrazione dei lavori in corso che si è tenuta ieri mattina – Questa scelta è una tappa importante del percorso di ricerca e innovazione che abbiamo intrapreso negli ultimi anni e che ci permette di offrire alle squadre e ai giocatori uno standard qualitativo sempre più elevato, nel pieno rispetto dell’ambiente”. Sì, perché anche la sostenibilità è un aspetto contemplato dalla riqualificazione del terreno. Infatti, le circa cinque tonnellate di fibre sintetiche del vecchio manto erboso, saranno completamente riciclate per un progetto di recupero, in linea con l’impegno sociale e ambientale di Mapei che,tra l’altro, non utilizza diserbanti chimici grazie all’utilizzo di biostimolanti.