Nuovo tetto per le scuole elementari, il Comune approva il progetto

Il Comune di Reggiolo ha approvato il progetto per il rifacimento della copertura delle scuole elementari, in centro storico, per un intervento che prevede un investimento di circa 300 mila euro, interamente finanziato con risorse tratte dal bilancio comunale. I lavori sono previsti in estate, approfittando della chiusura delle scuole per le vacanze, per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche già all’inizio del nuovo anno scolastico. Dunque, a settembre l’intervento dovrà essere completato. Già negli anni scorsi la scuola elementare era stata sottoposta a un intervento di riqualificazione. Il nuovo progetto ha ora l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’edificio scolastico, rispondendo alle esigenze di manutenzione e conservazione del patrimonio pubblico. Il rifacimento della copertura permetterà di risolvere alcune criticità relative ad infiltrazioni che si sono verificate a causa del manto di copertura usurato e di migliorare l’isolamento dell’edificio, con benefici anche in termini di efficienza energetica. Il Comune ha scelto di finanziare interamente il progetto con fondi propri per dare una risposta tempestiva e concreta alle necessità della scuola. L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato che continuerà a investire negli edifici scolastici, "per garantire spazi sempre più accoglienti e funzionali per studenti e insegnanti".